Lazio, riscatto Maximiano: "É cambiato tutto, sono più forte mentalmente"

Lazio, le parole di Maximiano dal ritiro

"Arrivare in Italia è sempre difficile, ho vissuto cose diverse rispetto a quelle del passato. Non capivo quello che mi dicevano e mentalmente era difficile, oggi è cambiato tutto e mi sento bene. Mi sto trovando bene con il nuovo metodo di allenamento per i portieri. Anche con Grigioni si lavorava bene, ma sono felice di come ci stiamo allenando. Io e Provedel cerchiamo di lavorare al meglio, parliamo molto, se non capisco qualcosa glielo chiede, mi piace lavorare con lui. Sono contento di vivere queste esperienze, anche se ho passato anche cose brutte. Mentalmente sono cresciuto molto, sono pronto per quello che mi riserverà il futuro. È difficile quando arrivi e ti chiedono cose diverse, ti prova mentalmente, pensi che tutto ciò che facevi prima non era giusto. Sono contento, però, di vivere queste sensazioni, mi aiuta a crescere e non sono mai stato così. Fisicamente sto bene, in vacanza ho lavorato in palestra e sulla corsa, qua si lavora più sul campo e quindi è normale che qualche dolore ci sia".