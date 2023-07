Lazio, Lotito chiede pazienza: "Non vado al supermercato. Ci rinforzeremo"

AURONZO DI CADORE - La Lazio si presenza ufficialmente, l’evento in scena dopo l’amichevole vinta contro la Triestina per 4-0. Nessun volto nuovo (in attesa di Castellanos in arrivo lunedì sera, ndr) e il protagonista è Claudio Lotito. Il patron parla ai tifosi in un anno importante con una Champions da giocare e tanti obiettivi da centrare: "Parlo io e nella vita contano i fatti e non le parole. I tempi sono una cosa e i fatti sono un’altra. Rinforzeremo questa squadra e lo faremo benissimo, i giocatori che arriveranno contribuiranno a una crescita personale e anche dello spogliatoio".