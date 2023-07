Milinkovic, primo gol con l’Al-Hilal: tifosi già pazzi di lui

ROMA - Un palo (a gioco fermo) all’esordio, un gol alla prima in casa davanti ai nuovi tifosi. Sergej Milinkovic-Savic inizia bene la sua avventura con l’Al-Hilal. Nell’amichevole contro il Kuwait giocata allo stadio Re Fahd (finita 4-2), l’ex giocatore della Lazio ha trovato la prima rete con la nuova maglia. E i tifosi sono già pazzi di lui. Prima del calcio d’inizio la presentazione show con il Sergente protagonista insieme a Ruben Neves e Koulibaly. Cori, applausi, fuochi d'artificio. Dopo appena un minuto cross dalla destra e colpo di testa vincente di Milinkovic che batte il portiere del Kuwait. Non è una gara ufficiale, certo, ma Sergio (come amavano chiamarlo i laziali) si è ben presentato in Arabia. La Lazio è ormai il passato.