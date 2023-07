Lazio, ecco Castellanos: primo allenamento e gol

AURONZO DI CADORE - Primo acquisto ad Auronzo quando il ritiro sta per terminare. Ecco Taty Castellanos, punta argentina comprata dalla Lazio in questa sessione di mercato. Dopo le visite mediche e i problemi burocratici, è arrivato ieri sera sotto le Tre Cime di Lavaredo. Chiacchierate con i nuovi compagni e via in campo subito agli ordini di Sarri. Palestra, riscaldamento atletico e poi prove tattiche al centro dell’attacco. L’ex New York City è andato anche in gol: riconquista della palla e scavetto davanti al portiere. Un’azione di pregevole fattura che vale i primi applausi da parte dei tifosi. E dagli spalti spunta anche una enorme bandiera argentina in suo onore. L’avventura biancoceleste è appena iniziata per Castellanos: i presupposti per fare bene ci sono tutti.