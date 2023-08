Aston Villa-Lazio, dove vederla in tv

Aston Villa-Lazio: orari e canali

La gara amichevole Aston Villa-Lazio è in programma alle 20:30 italiane al Poundland Bescot Stadium di Walsall e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma sslazio.it, al costo di 5 euro per il singolo evento. La partita sarà trasmessa in differita su Lazio Style Channel a mezzanotte.

Dove vedere Aston Villa-Lazio in diretta TV

Aston Villa-Lazio non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente televisiva. La gara sarà visibile solo in differita su Lazio Style Channel a mezzanotte.

Dove vedere Aston Villa-Lazio in streaming

La partita tra Aston Villa e Lazio sarà visibile in streaming esclusivamente sulla piattaforma sslazio.it, al costo di 5 euro per il singolo evento.

Aston Villa-Lazio in diretta: la cronaca

Test altamente probante per la Lazio di Sarri contro l'Aston Villa di Emery. In mezzo al campo il tecnico biancoceleste ha gli uomini contanti. Luis Alberto è rimasto a Roma per questioni contrattuali. Nel coro del match probabile impiego di Castellanos. Qui le probabili formazioni.