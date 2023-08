Lazio, Kamada fa sognare. Ora tocca a Isaksen

Kama-gol. Il coretto di esultanza rimbalza dai social già prima che Kamada il gol lo segni. E’ uno dei suoi soprannomi, è stato assimilato subito dai tifosi laziali. Kama-gol ha completato le visite mediche ieri, svolto i test all’Isokinetic, e impressionato tutti per i dati che ha fatto registrare. In serata ha firmato un contratto di 4 anni a poco più di 3 milioni, ha scelto la maglia 6, mostrata nella foto scattata con Lotito . Lascerà Roma oggi, deve completare alcuni passaggi burocratici. Appena avrà il visto, rienterà in città per unirsi alla Lazio. Sarri lo aspetta per la prossima settimana , forse in tempo per esordire nell’amichevole del 13 agosto contro il Latina, valida per il Memorial D’Amico. L’allenatore sperava di averlo ad Auronzo per indottrinarlo subito. Ne apprezza le qualità, la velocità, l’indole di pressare alto, la capacità di servire l’ultimo passaggio .

Kamada e la Lazio, la vicenda

Con il passare dei giorni è stata ricostruita l’intera vicenda Kamada. Il giapponese aspettava l’Atletico Madrid dopo i contatti con il Milan. Aveva rifiutato il West Ham ed era tornato in Giappone contrariato. Lotito, senza l’iniziale assenso del giocatore, non aveva inviato offerte scritte. Lo ha fatto all’inizio di questa settimana riavviando la trattativa e chiudendola. «Ho scelto dove giocherò», erano le parole di Daichi Kamada, rimbalzate quando i contatti con la Lazio erano interrotti. Aveva rilasciato una intervista a Dazn Japan il 3 luglio, nella stessa svelava di aver ricevuto 4 offerte da club iscritti alla prossima Champions. La Lazio era tra queste. Kamada ha completato i primi giorni romani, è stato travolto da entusiasmo e affetto. Ieri, all’ingresso del Paideia International Hospital, lo attendevano tifosi e curiosi. C’era anche Hanabi, un tifoso biancoceleste di origini giapponesi. Ha avverato il sogno di una vita, vedere un giapponese nella Lazio .E’ il primo che giocherà in biancoceleste, il 13º nella storia del campionato italiano.

Lazio, arriva Isaksen

Preso Kamada, adesso la Lazio aspetta Isaksen. L’attaccante danese è atteso a Roma domani e lunedì effettuerà le visite mediche. Giovedì sera ha partecipato alla gara di Europa League disputata dal Midtjylland, ma solo come spettatore. E’ rimasto in tribuna essendo in corso l’operazione di mercato. Le società hanno l’accordo da giorni: 15 milioni, cifra comprensiva di bonus. Isaksen dopo le visite firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni. Sarri ha scelto lui, era in ballo con Karlsson, l’ala svedese dell’AZ Alkmaar. Tutti e due avevano impressionato Mau nelle sfide europee disputate nella scorsa stagione. Isaksen è stato scelto perché è più abituato a giocare a destra. E’ un’ala veloce, le sue qualità sono state pagate a caro prezzo dai biancocelesti. Mettendosi in mostra nelle due partite disputate contro la Lazio è riuscito a farsi apprezzare da Sarri. Il gol segnato all’Olimpico il 27 ottobre è valso come vetrina di mercato, già all’andata era stato imprendibile e aveva colpito partecipando al 5-2 del Midtjylland.

Le cessioni in casa Lazio

Con Kamada e Isaksen, dopo Castellanos, manca solo un acquisto tra centrocampo e attacco, almeno per ora. Serve il regista. Lotito punta a cedere Marcos Antonio e Basic. La partenza del croato spingerebbe Sarri a chiedere un sostituto. Non ci sono conferme su Fazzini dell’Empoli. Piace da tempo a Mau, ma non è mai entrato nei discorsi che hanno fatto Lazio ed Empoli. I toscani vogliono Cancellieri da un mese, ancora di più oggi che la Lazio ha preso Isaksen. Volevano anche Akpa Akpro, ma il centrocampista ha scelto il Verona. Prima dell’arrivo di Isaksen i biancocelesti si erano informati per Baldanzi, senza affondare. L’Empoli conta di lanciare un nuovo assalto a Cancellieri in settimana, è disposto a pagare il prestito, ma parte dell’ingaggio dell’attaccante spetterebbe a Lotito. Il presidente vorrebbe cedere Cancellieri fissando un obbligo di riscatto. I nuovi contatti serviranno per te ntare l’accordo.