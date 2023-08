Kamada alla Lazio, è ufficiale: il comunicato del club

ROMA - Dopo lo sbarco Fiumicino e le visite mediche svolte alla Clinica Paideia è arrivata l'ufficialità : "Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio". Ad annunciarlo in un comunicato è la società biancoceleste , per la gioia dei tifosi che sui social hanno accolto con grande entusiasmo l'arrivo del primo giapponese della storia del club .

Kamada alla Lazio, il comunicato del club

"Il calciatore - si legge ancora nella nota della Lazio -, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri". Un rinforzo importante per il tecnico, che a centrocampo aveva perso Sergej Milinkovic-Savic e dopo aver visto rientrare l'ennesimo 'caso Luis Alberto' può finalmente abbracciare il 27enne jolly nipponico, che si era svincolato dall'Eintracht Francoforte.