Girona-Lazio, dove vederla in tv

Girona-Lazio: orari e canali

La gara amichevole Girona-Lazio è in programma alle ore (20) allo stadio Montilivi di Girona. L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv, ma solo in in pay per view sul sito ufficiale della Lazio. Altra possibilità è quella di vedere il match in differita su Sky, solo per gli abbonati, sul canale 233 di Sky Lazio Style HD non prima delle 23.

Dove vedere Girona-Lazio in diretta TV

La gara amichevole tra Girona e Lazio, si potrà vedere in diretta streaming esclusivamente in pay per view. Per vedere il match ci si potrà collegare al sito ufficiale della Lazio pagando il singolo tagliando della partita 5 euro.

Dove vedere Girona-Lazio in streaming

La partita tra Girona e Lazio sarà visibile in streaming su Lazio Style Channel, canale ufficiale biancoceleste: basterà iscriversi al servizio disponibile sul sito del team capitolino e assistere al match al prezzo di 5 euro.

Girona-Lazio in diretta: la cronaca

La Lazio potrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3, con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Difficile dire se Luis Alberto ci sarà o meno. Qui le probabili formazioni.