Probabili formazioni Girona-Lazio: Sarri con Luis Alberto?

La Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo alle (20) allo stadio Montilivi contro il Girona, per la gara amichevole valevole per il Trofeo Costa Brava.

La probabile formazione di Michel

GIRONA (4-1-4-1): Juan Carlos; Gutierrez, Lopez, Bernardo, Martinez; Garcia; Riquelme, Martin, Herrera, Tsigankov; Stuani. Allenatore: Michel.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. Indisponibile Kamada

Indisponibile ovviamente il nuovo acquisto Kamada, rimasto ad allenarsi a Formello, contro il Girona, sulle fasce, dovrebbe ritoccare a Lazzari e Marusic, al centro Casale e Patric se Romagnoli rimarrà ulteriormente a riposo (non preoccupa). Anche le fasce offensive, con Pedro non al meglio (fastidio alla caviglia), varranno affidate nuovamente a Felipe Anderson e Zaccagni. Lo spagnolo, come Hysaj, era stato sganciato al 60' contro l'Aston Villa. Suo l'unico tiro della Lazio. Immobile, mai messo in condizione di colpire, spera di riprendere a segnare come ad Auronzo. Ci sarà spazio per Castellanos, affronterà la squadra in cui ha giocato in prestito nell'ultima stagione.