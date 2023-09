Lazio, è Kamada-mania: “Qui la mia scelta perfetta”. E spunta un soprannome…

ROMA - Due partite in ombra, la terza invece è stata quella buona. Kamada ha conquistato tutti con il gol decisivo al Napoli. Gli serviva per scrollarsi da dosso un po’ di pressione. “Quando ho ascoltato la storia della trattativa della Lazio, ho sentito che mi volevano veramente e, soprattutto, il fatto che al comando c'era Maurizio Sarri, un tattico così è raro da trovare, non ho avuto dubbi. Ho vissuto momenti difficili, ma sono tornato a Francoforte per allenarmi. D'altra parte, non potevo essere pigro ogni giorno come uno studente in vacanza durante l'estate. Non avevo un posto dove allenarmi, quindi non avevo altra scelta che continuare a correre per le strade di Francoforte e mantenermi in forma". Ora si sta prendendo la Lazio.