Il sogno di Felipe Anderson: "La fiducia di Sarri e la stima di Ancelotti"

La fiducia di Sarri, sperando di conquistare la stima di Ancelotti: "Lavoro ogni giorno per onorare la maglia della Lazio e ripagare il mister. Il club crede in me, poi ovviamente il sogno è avere un'altra opportunità e rigiocare con il Brasile. Ancelotti è un grande allenatore, tutti lo conoscono. Spero che faccia bene con la Selecao". Felipe Anderson ha parlato ai microfoni ufficiali e confidato la voglia di verdeoro. Solo l'oro, al momento, è tornato a mostrarlo in biancoceleste a Napoli. Sono diventate 101 le presenze consecutive dal suo ritorno a Roma: "Questa squadra è parte della mia vita, sono felice di questa sequenza così lunga, non allento mai la tensione. Sapevo di potermi rilanciare, gli anni difficili al Porto mi hanno fatto crescere".