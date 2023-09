Lazio furiosa dopo la Juve. E spunta il video del dialogo tra Lotito e Rocchi

ROMA - La Lazio è in silenzio stampa dopo la sconfitta incassata a Torino contro la Juve e le polemiche seguite alla conduzione di gara di Maresca . Il metodo di arbitraggio e l'episodio sul primo gol di Vlahovic, con il pallone che forse aveva superato la linea laterale, hanno fatto infuriare il club biancoceleste, che ha scelto la strada della protesta silenziosa, ma rumorosa. Strascichi di polemiche che fanno seguito a un video delle lamentele avanzate da Lotito a Gianluca Rocchi , designatore arbitrale di Serie A e B, diversi giorni fa in Campidoglio.

La conversazione tra Lotito e Rocchi

I due si sono incontrati e Lotito ha colto l'occasione per chiarire alcuni punti con il capo degli arbitri. Nel video che li vede conversare si sente il presidente biancoceleste fare riferimento prima a casi di fuorigioco passivo e attivo, forse ricordando l'episodio di Napoli del gol annullato a Guendouzi, poi nomina Banda, l'esterno del Lecce, probabilmente confrontando situazioni analoghe. Rocchi evita di entrare nello specifico, la sede non è quella opportuna, ma si lascia comunque andare ad un "è border", commento che in parte accoglie i dubbi di Lotito, che quindi prima dei fatti di Juve-Lazio si era già fatto sentire con Rocchi.