Lazio, il punto sull’infermeria: ansia per Pellegrini

ROMA - Un contrasto e il ginocchio che rimane sotto. Questa la dinamica che ha portato all’infortunio di Luca Pellegrini nel match contro l’Atletico Madrid di Champions League. Il calciatore della Lazio è uscito con le proprie gambe, ma l’infortunio è sembrato subito serio. Il dottor Rodia, dopo la partita, ha fatto il punto: “Pellegrini ha riportato una distorsione al ginocchio destro. L'abbiamo valutato, dobbiamo aspettare che passino 24 ore per fare gli esami strumentali anche se siamo abbastanza fiduciosi. Romagnoli e Luis? È stata una partita intensa, dunque c'è un grosso ardore, questi traumi li abbiamo già valutati, non dovrebbero darci grandi problematiche”. Si gioca senza respiro, già sabato si torna in campo contro il Monza. Serve l’aiuto di tutti.