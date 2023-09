Lazio sotto la Curva Nord: fischi per tutti e il coro “fuori le pa**e”

ROMA - La Lazio non brilla e pareggia 1-1 con il Monza. Primo 'x' della stagione in campionato, che arriva dopo 3 ko e una sola vittoria. I 4 punti sono veramente pochi fin qui per ambire a grandi obiettivi. E all’Olimpico, dopo la fine del match, ecco i fischi che arrivano da parte dei tifosi. La squadra è andata sotto la Curva Nord: malumore e il coro “fuori le pa**e”. Poi a gran voce è arrivato pure il “Forza Lazio alé”. Momento delicato in casa Lazio, ma mercoledì, ancora all’Olimpico, c’è la possibilità di riscatto. Servirà vincere per forza per allontanare questo periodo nero.