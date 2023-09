Diretta Lazio-Monza: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Dopo la grande notte Champions, con il gol di Provedel, la Lazio torna a giocare all'Olimpico con la voglia di fare punti in campionato. C'è il Monza, serve solo vincere. Il bottino fin qui in Serie A è troppo magro: 3 ko, una sola vittoria, quella contro il Napoli al Maradona. Fischio d'inizio alle ore 20:45 .

19:47

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

19:45

Lazio, il momento di Immobile

Questa è solo la terza volta da quando veste la maglia della Lazio che Ciro Immobile è a quota uno o meno gol segnati dopo le prime quattro giornate di Serie A: nel 2020/21 e nel 2018/19 i due precedenti e in entrambe le occasioni andò a bersaglio nel quinto turno.

19:30

Lazio, è tempo di vincere in campionato

"Per noi Lazio-Monza è una finale, non c’è un’altra parola". Ciro Immobile ha presentato così la gara dell'Olimpico. Dopo la partenza flop, 3 punti in 4 giornate, i biancocelesti puntano ad un solo risultato. Utilissimo per rilanciarsi nelle zone importanti della classifica.

Roma - Stadio Olimpico