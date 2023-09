Lazio, Pellegrini duro: "Guardiamoci negli occhi, serve ritrovare gli stimoli"

ROMA - "Non può andare bene questo pareggio, soprattutto perché sono quattro punti in cinque partite e siamo in casa nostra. Vogliamo essere una squadra da Champions e dobbiamo dimostrarlo anche in campionato perché attraverso questo l'abbiamo meritata lo scorso anno. Per noi il campionato è fondamentale". Luca Pellegrini parla chiaro a Lazio Style Channel dopo il deludente 1-1 contro il Monza. La squadra non accelera in Serie A, fin qui partenza flop. Il terzino ha continuato: "Nella ripresa ci abbiamo provato con tutte le forze, anche con tanti difetti, ma non manca la volontà. In questo momento dobbiamo metterci seduti tra di noi e capire come risolvere le cose che non vanno e dobbiamo farlo in fretta perché non c'è più tempo".