Napolitano, Lotito e una delegazione della Lazio alla camera ardente

ROMA - Dopo i cori che hanno disturbato il minuto di silenzio in sua memoria prima di Lazio-Monza (con il resto dell'Olimpico che in questa occasione si è però dissociato dalla Curva Nord) il club biancoceleste non ha fatto mancare la sua presenza alla camera ardente allestita in Senato per Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica emerito (due volte in carica al Quirinale) deceduto all'età di 98 anni e tifoso laziale, come da lui stesso rivelato in passato.