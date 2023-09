Lazio, Vecino: "Crisi? Così possiamo uscirne"

ROMA - "Come si esce da questa situazione? Prima di tutto credo che si debbano analizzare i problemi e poi metterci mano, ma sempre con la testa. Abbiamo iniziato male, ma abbiamo tutto il tempo per recuperare, domani c'è una grande opportunità. Senza perdere la testa. Dobbiamo ritrovarci come gruppo e come squadra, ritrovare solidità che lo scorso anno ci ha contraddistinto". Matias Vecino traccia la strada per tornare la Lazio dello scorso anno. Quella solida, vincente, bella da vedere. Archiviare questo inizio di stagione si può, con il Torino l'occasione per il riscatto. Nel match program della società, il centrocampista ha continuato: "Si parla anche quando le cose vanno bene, sempre si può migliorare. Quando le cose non vanno bene si dà più spazio al dialogo, ma è una cosa normale per risolvere questi problemi".