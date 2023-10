Lazio, Olimpico più vuoto: venduti meno di 8.000 biglietti

ROMA - Campionato a rilento, vendita dei biglietti bloccata. I sette punti ottenuti nelle prime sette giornate di Serie A hanno spezzato l'entusiasmo che si era creato intorno alla Lazio . Del gruppo che ha conquistato il secondo posto pochi mesi fa non c'è più nessuna traccia, lo dicono i quattro ko con cui è iniziata la nuova stagione. Neanche il rendimento europeo è riuscito a risollevare il morale di un ambiente profondamente deluso per le prestazioni messe in campo dalla banda Sarri. I pochi tagliandi staccati per la sfida di oggi pomeriggio sono solo la diretta conseguenza di questo clima di scoramento. Poco meno di ottomila i laziali che si sono garantiti un posto sugli spalti per lo scontro diretto con l'Atalanta, che si aggiungono ai 30.333 abbonati, dato storico dell'era Lotito: a proposito, le limitazioni poste per la trasferta romana porteranno solo 86 sostenitori bergamaschi all’Olimpico. Nel complesso quindi si faticherà a toccare quota 40 mila: risultato incredibile ripensando all'Olimpico pieno d'amore dello scorso 28 maggio. In quell'occasione erano oltre 64 mila i tifosi presenti allo stadio.

Lazio, i risultati aiutano poco. E i prezzi...

Una premessa è d'obbligo. Il popolo laziale non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra, anche se qualche fischio dopo il pari con il Monza c'è stato. Inevitabile visto il cammino carico di inciampi di Immobile e compagni. Dopo la sconfitta all'esordio nella trasferta di Lecce, la Lazio è caduta nella prima gara casalinga contro il Genoa (0-1). L'acuto di Napoli è rimasto isolato, seguito dalla batosta di Torino contro la Juve e dal pari per 1-1 con i ragazzi di Palladino all'Olimpico. E pensare che pochi giorni prima lo stadio era esploso di gioia per il colpo di testa di Provedel contro l'Atletico Madrid al 95'. L'unica vittoria fino a questo momento rimane quindi quella nel turno infrasettimanale con il Torino, con Vecino e Zaccagni che regalano la prima gioia stagionale al pubblico di casa. Quel giorno in 4mila avevano comprato il biglietto per il match di mercoledì sera. La politica dei prezzi portata avanti dalla società non ha invogliato la gente ad andare allo stadio, con tanto di contestazioni nelle partite casalinghe. Per chi non ha sottoscritto la tessera, infatti, partecipare dal vivo si è trasformato in uno spettacolo per pochi. Si va dai 40 euro per Curve e Distinti fino ai 60 della Tribuna Tevere (50 laterale e 55 parterre), che diventano 85 in Tevere Top.



Ecco il tabù Atalanta

Negli ultimi anni la squadra di Gasperini è stata avversaria difficilissima da superare all'Olimpico. Nei sei precedenti più recenti la Lazio ha raccolto la miseria di tre pareggi e tre sconfitte, di cui l'ultima lo scorso 11 febbraio (0-2, reti di Zappacosta e Hojlund). Per trovare una vittoria casalinga dei biancocelesti in A bisogna tornare alla stagione 2016/2017. Era il 15 gennaio e Inzaghi vinse in rimonta per 2-1: al gol di Petagna risposero Milinkovic e Immobile. Allargando lo sguardo, però, non è quella l'ultima gioia della Lazio all'Olimpico con l'Atalanta. In mezzo c'è il successo nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019 grazie alle reti del Sergente e Correa. Una serata magica per i tifosi, che sperano di tornare presto a esultare.