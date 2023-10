Lazio, Castellanos nuovo idolo. E sui social fa il leader…

ROMA - Un gol e un assist. La rete e la corsa sotto la Curva Nord, la Taty-mask, l’abbraccio della sua nuova gente. Un pomeriggio incredibile per Castellanos al centro dell’attacco contro l’Atalanta e al centro della nuova Lazio che si sta ritrovando. “Coraggio e cuore. Felice per il mio primo gol all’Olimpico insieme alla nostra agente. Avevamo bisogno di tutto questo. Auguri a tutta la squadra per la vittoria, questa è la strada”, ha scritto l’argentino su Instagram. E i tifosi lo hanno già incoronato nuovo beniamino: “Quanto gasi, Taty!”. E ancora: “Grinta e cuore da vendere, poi se fai anche gol diventi il top”. Tutti i laziali per lui, che lo hanno accolto alla grande e ora fanno festa insieme. Castellanos è l’uomo copertina di questa pausa. Tutte le attenzioni ora sono sul Taty.