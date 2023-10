Lazio, i giocatori più impiegati da Sarri: c’è una sorpresa

ROMA - Primo bilancio in casa Lazio tra i giocatori più utilizzati. E al primo posto, insieme a Ivan Provedel, c’è Alessio Romagnoli. Per il portiere e il difensore sono 900’ in campo e 10 presenze (un gol pure per Ivan, quello storico firmato in Champions). L’ex Milan non ha mai tirato il fiato: i problemi di pubalgia sono un ricordo. Sarri non fa mai a meno di lui.