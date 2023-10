Tare e l’Albania: “Tutti forti, se fossi ancora alla Lazio…”

ROMA - Igli Tare e la sua Albania. La nazionale dopo aver battuto per 3-0 la Repubblica Ceca è volata in testa al Girone E valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Un gruppo mica facile per la squadra allenata da Sylvinho con Polonia, Repubblica Ceca, Moldavia e Isole Faraoe. L’ex ds della Lazio, ai microfoni della tv albanese, ha commentato: “La squadra è stata perfetta, complimenti a tutti dal primo all'ultimo. Per la prima volta per un allenatore della nazionale albanese avrà grattacapi nella scelta, visto che ci sono tanti giocatori di qualità. Sylvinho ha costruito un gruppo competitivo che non solo può qualificarsi, ma anche fare miracoli all'Europeo. Se fossi ancora il direttore sportivo della Lazio prenderei tutta la squadra". Da ds Tare ha portato diversi giocatori albanesi in biancoceleste. E oggi gioca ancora Hysaj, fedelissimo di Sarri e colonna della nazionale.