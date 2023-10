Lazio, l’ex Hernanes e il suo erede: “È un calciatore che fa gol come me”

ROMA - Hernanes eterno ragazzo. Dopo due anni e con 38 primavere sulle spalle è tornato a giocare. Ora veste la maglia dell’ASD Sale, Prima Categoria del Piemonte. E contro il Monferrato, alla prima presenza, è andato subito in gol. L’esultanza? Ovvio, la mitica capriola. Di reti ne ha sempre fatte. Soprattutto con la maglia della Lazio: 152 presenze, 38 gol e 22 assist. Con i biancocelesti la sua esperienza più fortunata in Italia (ha vestito anche le maglie di Inter e Juve). A Sky Sport il Profeta ha parlato proprio della Lazio: “Tra le mie ex squadre quella biancoceleste è un po' più in difficoltà. Vengono da un campionato importante, ora hanno iniziato un po' così. Un calciatore simile a me? Come caratteristiche dico Luis Alberto, mi ricorda nel tiro, lo trova subito. E riesce a far gol come facevo io".