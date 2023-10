Lazio, l'avvocato di Casale attacca: "Basta calunnie"

ROMA - " Avete querelato Fabrizio Corona? Assolutamente sì. Nicolò ha sporto querela presso la Procura di Milano con l’assistenza dello studio Furgiuele”. Così Mario Giuffredi , agente del difensore della Lazio Nicolò Casale , conferma la notifica della querela del suo assistito all'ex re dei paparazzi in merito al presunto coinvolgimento del calciatore al caso scommesse che sta agitando il calcio italiano . Intervistato da TvPlay.it, il legale del difensore classe 1998 precisa che " l’inchiesta principale, per ora, è quella di Torino ed il Procuratore stesso ha dichiarato che Nicolò non è indagato . Se un’altra procura (quella di Roma, ndr) stesse indagando su di lui senza che Nicolò lo sappia, vuol dire che l’indagine è segreta e Corona e la sua talpa stanno inquinando illecitamente le fonti di prova".

Giuffredi all'attacco: "Corona? Solo invenzioni"

L'avvocato di Casale precisa inoltre che "Nicolò è un giocatore importante, gioca in una squadra importante come la Lazio, è fresco di convocazione in nazionale. Stiamo parlando - prosegue Giuffredi - di un ragazzo serio che non ha nessun tipo di problema. L’unico suo ‘problema’ è sopportare il suo procuratore". Poi l'attacco senza mezze misure all'ex paparazzo: "Le altre problematiche sono invenzioni di Corona e, se non denuncerà l’autore delle calunnie su Nicolò, con la me*da fino al collo ci sarà lui. Anche perché noi lo abbiamo già denunciato. Evidentemente non gli sono bastate le condanne accumulate sinora, vuol passare il resto della sua vita a difendersi in giudizio e risarcire le persone e le società che ha diffamato per avere notorietà".

Giuffredi: "Casale turbato ma non abbiamo nulla da nascondere"

L'avvocato di Casale racconta anche dello stato d'animo del giocatore negli ultimi concitati giorni: "Come sta Nicolò? Sereno e tranquillo. Ovvio che un ragazzo diffamato in modo così violento sia turbato ed amareggiato", spiega Giuffredi. "Mi dispiace che in un momento iniziale della stagione, in cui non ha reso ai suoi livelli, debba fare pure i conti con le calunnie di Corona. Ma sono certo che saprà reagire dimostrando di essere un grande calciatore ed una persona serissima". Sulla fiducia nell’operato della magistratura ordinaria e sportiva Giuffredi replica così: “Certo che ne ho. Io ed i miei giocatori siamo a disposizione di tutte le procure perché non abbiamo nulla da nascondere”.

Casale denuncia Corona

L'avvocato Guido Furgiuele, legale di Casale, ha presentato la querela per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona, della trasmissione tv Striscia la Notizia e anche del sito Dillingernews.it. È la prima denuncia depositata alla Procura di Milano contro l'ex re dei paparazzi, che da giorni sta facendo nomi di giocatori, a suo dire, coinvolti in un giro di scommesse. "Nicolò - ha spiegato il legale di Casale - non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica". Da quanto si è saputo, nella querela per diffamazione aggravata si chiede agli inquirenti di valutare anche presunti profili di rivelazione di segreto d'ufficio e di calunnia. Dopo che la denuncia, arrivata ieri sera in Procura, sarà stata assegnata ad un pm nei prossimi giorni, Corona, come passaggio automatico, sarà iscritto nel registro degli indagati per tutti gli accertamenti.