Lazio, giorno di riposo: Sarri pensa alle scelte con la Fiorentina

Lazio, le idee di Sarri per la Fiorentina

La Viola è carica dopo i 6 gol realizzati in Conference League. Servirà la miglior Lazio. In difesa Casale è apparso in difficoltà con il Feyenoord, possibile rilancio di Patric dal primo minuto. Marusic a sinistra e Lazzari a destra potrebbero essere i due terzini. A centrocampo i dubbi maggiori: Sarri in campionato ha spesso fatto giocare Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Potrebbero essere confermati, ma spera pure Kamada. Il giapponese non gioca titolare in A dal 16 settembre. In Champions il 4 ottobre. Chiede spazio.