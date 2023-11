Lazio, Patric: "Ho sofferto di ansia e depressione. Da laziale sono rinato"

FORMELLO - Il video di Patric , durante il rigore all'ultimo respiro trasformato da Ciro Immobile nel match contro la Fiorentina, è da giorni virale. Il difensore accovacciato lontano dal dischetto non guarda il tiro del bomber: esulta solo dopo il boato dell'Olimpico. Lo fa con rabbia, felicità, gioia a pugni chiusi. Si sente ormai un leader della Lazio . Otto anni in biancoceleste non sono mica pochi. E in conferenza prima del match contro il Bologna, ha parlato del momento che vive la squadra e non solo: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, con il Bologna è la più importante. Poi c'è una settimana fondamentale. Il Bologna sta facendo una grande stagione, ma questi sono tre punti importanti per noi".

La rivelazione di Patric

"I difetti si possono migliorare col tempo, ma la mente è la cosa più importante. Da giovane quando hai troppo entusiasmo, troppa energia, ti porta a sbagliare. La testa per me è stata fondamentale, mi sento più maturo. Sono contento di quello che sono riuscito a fare. Ancora ci domandiamo perché abbiamo avuto questo inizio di stagione. L'importante è la prestazione, anche se il risultato a volte non è stato buono. La colpa è nelle prime due gare, da Feyenoord invece dobbiamo imparare tanto. Non ci possiamo rilassare mai. Togliendo le prime due, penso che abbiamo preso la strada giusta. Quando sono diventato un giocatore fondamentale? Venivo da una buona stagione quando siamo entrati in Champions con Inzaghi. Poi ho sofferto tanto con il Covid quando sono rimasto chiuso in casa. Ho avuto problemi di depressione e di ansia, lì ho cominciato a lavorare senza arrendermi. Sarebbe stato più semplice mollare, ma questo non l’ho mai fatto”.

Il rigore di Immobile e il momento della Lazio

"Io sono uno molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno anche. Quindi non lo so perché l'ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. È stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol. Mi sento fiero di questo, da bambino sono diventato uomo. Provo tante emozioni per questa maglia e per questa città. Sono fiero, al di là di eventi positivi e negativo. Mi sento un laziale in più e felice di raggiungere certi numeri. I nuovi? Li vedo molto bene. Sono arrivati giocatori con tante presenze, giocatori maturi. Ci sta che qualcuno ci metta qualche mese a prendere il ritmo del calcio italiano. Sono ragazzi che soprattutto sono sempre concentrati durante gli allenamenti. Piano piano stanno prendendo la mano, chiedono sempre per poter imparare".