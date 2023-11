Lazio, Immobile in panchina: Sarri spiega il motivo

BOLOGNA - "Con Ciro ho parlato ieri, in questo momento ha bisogno di continuità in allenamento, è lo stesso obiettivo di tutto. Vediamo se ci sarà bisogno di lui in partita anche per fargli mettere qualche altro minuto addosso”. Maurizio Sarri ha spiegato così, a Sky Sport, la scelta per la partita contro il Bologna. Il bomber e capitano, a caccia del 200esimo gol in biancoceleste, parte dalla panchina. Dentro Castellanos dal primo minuto. Staffetta tra i due in una settimana importante con l'impegno di Champions League contro il Feyenoord e il derby di domenica 12 novembre con la Roma.