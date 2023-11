Immobile, record di 200 gol come Messi, Lewandowski, Kane e Mbappé

ROMA - Duecento gol con la stessa maglia sono tanti. Tantissimi. Ma una statistica, riportata da Opta, rende ancora più unico il traguardo centrato da Ciro Immobile. Il bomber della Lazio è il quinto giocatore a segnare almeno 200 gol con una singola squadra nei "Big-5" campionati europei in tutte le competizioni dal 2016/17 (suo primo anno alla Lazio), dopo Lewandowski (277), Mbappé (224), Messi (219) e Kane (216). Ciro in compagnia di top bomber. Lewandowski battuto nel 2020 per la corsa alla Scarpa d’Oro. Messi re dei Palloni d’Oro ha sempre segnato con grande continuità. Kane uomo da gol ad ogni tocco del pallone e Mbappé è il nuovo che domina. Le critiche intorno al campione della Lazio spazzate via dalla 200ª esultanza. Un’emozione in Champions utile pure per mettere in discesa la qualificazione agli ottavi. Fenomeno vero che non si vuole fermare.