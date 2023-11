Immobile 200 gol: destro, sinistro, testa, rigore. Tutti i numeri

ROMA - Una collezione di 200 perle. Ciro Immobile contro il Feyenoord ha centrato un record incredibile. Che nel dettaglio fa ancora più impressione: sono 165 reti in Serie A, 16 reti in Europa League, 10 reti in Coppa Italia, 6 reti in Champions League, 2 reti in Supercoppa Italiana, 1 rete in Conference League. Numeri super per un giocatore che nell’agosto del 2016, contro l'Atalanta, segna il primo gol in biancoceleste. Il primo di una collezione imperdibile. Da tramandare e raccontare.