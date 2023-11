Chiellini elogia la Lazio e difende Sarri: "Mi dispiace soltanto una cosa"

Giorgio Chiellini ha parlato di Maurizio Sarri a Sky Sport. L'ex difensore della Juventus ha "difeso" l'allenatore della Lazio per quanto riguarda i suoi aspetti caratteriali che per qualcuno risultano eccessivamente spigoloso o scorbutici. Come? Svelando dei retroscena rispetto al periodo in cui Sarri è stato il suo allenatore i bianconero a raccontando come Sarri sia in momenti della settimana diversi da quelli dell'immediato post-gara.