Lazio, Immobile e il conto con la Roma: tutti i gol segnati nei derby

ROMA - Ciro Immobile e la voglia di derby. Stavolta sembra non ci siano dubbi su chi giocherà in attacco, nessun ballottaggio con Castellanos. Tocca a Ciro, di nuovo super protagonista della Lazio. Sta tornando in forma: due gol nelle ultime tre partite (Fiorentina e Feyenoord). E ora la Roma a cui ha segnato 6 volte, 4 in campionato, due in Coppa Italia con la maglia biancoceleste. Nel derby non segna dal 3-0 della stagione 2020-21, era il 15 gennaio 2021.