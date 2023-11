Le lacrime per Sandri e le coreografie: che show prima di Lazio-Roma

Emozioni e sfottò. In pieno clima derby. Lazio-Roma deve ancora iniziare e, come sempre, prima del fischio d'inizio a farla da padrone sono i tifosi sugli spalti. Sfottò, cori (anche perché all'inizio la coreografia della Roma sembra non riuscire alla perfezione) e lacrime, quando c'è il ricordo di Gabriele Sandri con la sua canzone, "Meravigliosa creatura", cantata live. In Curva Nord compare lo striscione: "Gabriele vive nel cuore di ogni laziale" e tutto lo stadio applaude. La Curva Sud canta anche: "Gabriele con noi". Poi è il momento delle coreografie.