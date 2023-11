Diretta Lazio-Roma, segui il derby live

14:34

L'appuntamento dei tifosi della Lazio

Solito ritrovo a Ponte Milvio per i tifosi della Lazio in attesa del derby. Previsti come al solito tanti nomi importanti allo stadio, tra cui il pallavolista polacco dello Jastrzebski Wegiel, Norbert Huber, una star internazionale del mondo del cinema tenuta top secret dal club e, ovviamente, l'ex Stefan Radu.