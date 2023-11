Il derby non finisce mai. Neppure in sala stampa. Dopo che Mourinho aveva parlato di Pedro come di un tuffatore, è arrivata la risposta di Danilo Cataldi: "Lui parla sempre di titoli... Penso che Pedro ne abbia vinti di più". In realtà non è proprio così: lo spagnolo è a quota 25, Mourinho 26. A fare la differenza la Conference Leaguen vinta con la Roma, appunto. Il derby non finisce proprio mai.