Dazn non mostra la coreografia della Roma, bufera social. Ma c'è una spiegazione

Bufera social su Dazn. Durante il derby, infatti, non è stata mostrata la coreografia della Roma e i tanti tifosi a casa lo hanno notato. Così come i semplici appassionati, che avrebbero voluto vedere tutto lo spettacolo del derby. "Non è possibile, ci chiedete soldi e poi fate vedere le cose a metà", uno dei tanti messaggi. E, ancora: "Cari amici di Dazn, pensate che sia giusto omettere la coreografia della Roma?". Migliaia i commenti di questo tenore, su Twitter e Facebook, soprattutto. Anche se va chiarito che la produzione della partita è della Lega, non di Dazn.