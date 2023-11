Derby, Olimpico pronto: ricordo di Sandri, primi sfottò e Olympia che cambia volo

I primi tifosi sono al lavoro già dalle 9 di mattina. Perché di questo si tratta: un lavoro. Preparare le scenografie, che tutti chiamano ormai "coreografie" visto che, in fondo, proprio di spettacolo si parla. I tifosi di Lazio e Roma sono operativi dalle 9: la coreografia della Roma occuperà la Curva Sud, quella della Lazio l'area Nord dello stadio. Non solo: previste anche delle novità per il volo di Olympia e una star del cinema tenuta, ad ora, top secret.