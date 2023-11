Lazio, Luis Alberto dopo il derby: “Tifosi spettacolari! E ora…”

ROMA - Ha stretto i denti e giocato senza mai risparmiarsi. Quel palo ancora risuona nell’Olimpico. Luis Alberto protagonista nel derby contro la Roma. Il Mago della Lazio, il giorno dopo della super sfida, scrive su Instagram un post per ringraziare i laziali e non solo: “Grazie a tutti i tifosi, ieri siete stati spettacolari! Adesso ricarichiamo le batterie per tornare con tutta l'energia necessaria per portare la Lazio dove merita in classifica”. Luis pensa già alla ripresa, fissata in campionato per il 25 novembre con la Salernitana. Poi il Celtic e tutte le altre partite per finire l’anno alla grande.