Kamada gol con il Giappone. E la Lazio se lo coccola sui social

ROMA - Daichi Kamada in gol con il Giappone. Messaggio a Maurizio Sarri e a tutta la Lazio. Bel sinistro, dal limite dell’area, nel 5-0 rifilato alla Birmania. Sono i match in preparazione per la Coppa d’Asia in scena dal 10 gennaio al 12 febbraio 2024. Il samurai biancoceleste ha ancora un mese e mezzo per convincere tutto l’ambiente laziale che il suo acquisto è stato azzeccato. Fin qui, oltre il gol (decisivo), contro il Napoli, non ha mai brillato. Ma la Lazio se lo coccola: “Kamada in gol con la Nazionale. Bravo Daichi!”, recita il post social del club capitolino. I tifosi aspettano che si prenda la squadra per mano. Il contratto, firmato la scorsa estate, è valido solo un anno. Deve ancora conquistare tutti. I segnali lanciati con la maglia del Giappone sono più che positivi.