Lazio, bolgia da Champions: dato super per il Celtic

ROMA - La Lazio lancia i biglietti scontati per il Celtic, i tifosi rispondono presente. Ieri nel primo giorno di vendite oltre 10.000 persone sono riuscite ad aggiudicarsi un posto all'Olimpico, aggiungendosi così ai 21.280 abbonati per le partite del girone europeo. Il dato è destinato a crescere e lo stadio per la gara di Champions League potrebbe arrivare a 45-40mila tifosi. La proposta resterà valida fino a mezzanotte del 24 novembre, con l'offerta sui prezzi dei biglietti: Curva Nord e Maestrelli 30 euro, Distinti 35, Tribuna Tevere Parterre Laterale 40, Parterre Centrale 50, Tevere Laterale 60, Tevere Top 90, Tevere Gold 100, Tribuna Monte Mario 80, Monte Mario Top 100, Tribuna d’Onore Centrale (con hospitality) 550. Le novità non sembrano finite: al vaglio l’idea di creare un pacchetto "Christmas Box" con mini-abbonamenti per il girone di ritorno (con un ricalcolo del prezzo complessivo delle gare rimaste).