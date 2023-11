Lazio, Immobile affamato di gol: i numeri contro la Salernitana

ROMA - Carico come sempre, Ciro Immobile. Il posto in attacco nel match di sabato contro la Salernitana è suo, questa volta nessun ballottaggio con Castellanos. Il bomber della Lazio è tornato al top della forma, ora vuole segnare di nuovo con continuità per dimostrare che non è mica finito. Anzi. I 200 gol in 312 partite in biancoceleste valgono tantissimo e pesano nelle scelte di Sarri, che vuole rilanciare Ciro: le sue reti servono come il pane per tornare in zona Champions League. E poi c'è da convincere Spalletti a portarlo all'Europeo. All'ultima tornata di convocazione è uscito dalla lista. Porte sempre aperte, ma servono gol e grandi prestazioni.