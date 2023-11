Lazio, Pedro parla da leader: “Sarri non è il problema. Sul mio futuro…”

FORMELLO - "Sarri è una persona speciale, lui è un perfezionista. C'è un po' di frustrazione, ma penso che sia speciale per questa squadra e spero che possa rimanere qui per tanto tempo perché lui può far fare il salto alla squadra". Pedro parla in conferenza stampa prima del Celtic e racconta la questione che vive la Lazio in crisi. Lo spagnolo non ha dubbi, il problema non è l'allenatore: "Quando i risultati non arrivano sembra tutto un dramma, ma noi dobbiamo cercare di dare tutto il campo. Se lavoriamo dando il massimo poi i risultati arriveranno, non penso che sia Sarri il problema, ho fiducio in questa squadra".