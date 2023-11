Lazio, obiettivo primo posto in Champions: ecco la situazione

ROMA - La doppietta di Ciro Immobile, la vittoria sul Celtic e la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. Serata perfetta per la Lazio, che in Champions funziona eccome. Ora in ballo c’è il primo posto nel girone, tutto si giocherà il prossimo 13 dicembre al Wanda Metropolitano con l’Atletico. La situazione nel Gruppo E: Simeone primo a 11 punti, poi la Lazio a 10, Feyenoord a 6 e in Europa League, Celtic a 1 e fuori da tutto. I biancocelesti per passare da primi dovranno vincere a Madrid. I sorteggi degli ottavi di finale andranno in scena a Nyon il 18 dicembre alle ore 12. Saranno visibile su Sky Sport e in streaming su Now Tv.