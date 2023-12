Lazio, Immobile premiato all'Olimpico: l'emozione con la famiglia

ROMA - Un'emozione speciale, l'ennesima che vive Ciro Immobile con la maglia della Lazio. Premio speciale prima del fischio d'inizio del match contro il Cagliari alle 18. Il presidente Claudio Lotito gli ha regalato una targa per i 200 gol segnati. Foto e sorrisi di rito, con il bomber c'è anche il resto della famiglia. E la cornice di pubblico, con i tifosi che cantano il suo nome, è da brividi. I gol sono diventati 203, le ultime perle sono quelle contro il Celtic in Champions League. Dalla panchina è entrato per aiutare la squadra a battere gli scozzesi. Missione compiuta, con Ciro è una festa continua. E ora gli mancano 2 reti per centrare il record di 200 in Serie A. Ancora: punta quota 100 in quanto a reti segnate in casa, è fermo a 98. Appena lo centrerà passerà alla storia come il quinto giocatore ad aver fatto centro 100 volte in partite interne ed esterne.