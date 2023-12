Lazio, Vecino parla dopo l'esclusione: il messaggio sui social

ROMA - Escluso per "motivi disciplinari" dai convocati per la sfida di Coppa Italia che vedrà la Lazio ospitare oggi (5 dicembre, ore 21) il Genoa all'Olimpico , a poche ore dal match valido per gli ottavi di finale Matias Vecino ha voluto dare la sua versione dei fatti attraverso i social .

Lazio, le parole di Vecino dopo l'esclusione

"Buongiorno a tutti! - scrive il 32enne centrocampista uruguaiano in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram -. Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi è toccato leggere in queste ore sul mio conto! Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per l'importante partita di questa sera ma accetto la decisione presa! È importante però chiarire - sottolinea Vecino - che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più. Forza Lazio". E in chiusura di messaggio un cuore biancoceleste.