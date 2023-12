Lazio, il ds Fabiani: "Vecino? Cose di spogliatoio. Sulle critiche..."

ROMA - In casa Lazio tiene banco la situazione Matias Vecino. Il centrocampista è finito ai margini, il caso è scoppiato ieri. Tramite social ha chiarito, poi spiega tutto anche il ds Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset: "Non credo che questa sia la sede deputata per chiarire alcuni aspetti. Mi limito a dire che in uno spogliatoio ci sono pregi e difetti, noi dirigenti siamo chiamati a lavorare sui difetti. Nulla di nuovo, sono cose di spogliatoio. Si è preso un provvedimento, non è corretto discuterne in pubblica piazza anche per rispetto del tesserato. Se leggo e si dice in giro qualcosa non posso andare dietro al calcio mediatico".