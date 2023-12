Lazio, Sarri recupera Zaccagni e Luis Alberto per il Verona

ROMA - Gli scorsi dieci giorni sono stati per la Lazio tanto soddisfacenti in campo, tre vittorie di fila in tre competizioni diverse, quanto angoscianti per l'infermeria: Zaccagni, Luis Alberto, Patric e Isaksen si sono a turno alternati nella lista degli indisponibili, a cui vanno aggiunti i due centrali Casale, che col Genoa è tornato in panchina, e Romagnoli. Adesso, per la trasferta di domani col Verona, Maurizio Sarri recupera finalmente due pedine fondamentali per provare a rosicchiare punti in ottica quarto posto, che è distante 4 punti. In attacco torna Zaccagni, che dopo aver perduto il derby per una distrazione al ginocchio aveva marcato visita anche con Celtic, Cagliari e Genoa. L'esterno romagnolo sarà titolare ed è chiamato a invertire la rotta, visto che appare il lontano parente di quello ammirato l'anno scorso; finora, per lui, in campionato solo un gol e un assist. L'altro ritorno è quello di Luis Alberto, reduce da un affaticamento muscolare: l'inventiva del numero dieci è mancata come il pane martedì scorso. Al suo fianco, pronto un centrocampo con Guendouzi e Rovella.