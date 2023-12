Lazio-Vecino, il caso è rientrato: cosa è successo

ROMA - Matias Vecino di nuovo con la Lazio. Caso rientrato in extremis, prima della partenza per Verona della squadra, ieri nel primo pomeriggio. Nella nota delle convocazioni è comparso il suo nome. Ha chiesto scusa all’ultimo minuto, giusto in tempo per la trasferta di campionato. Sarri con la squadra stavano per lasciare Formello in pullman. Ieri mattina non si era allenato con i compagni: niente rifinitura e prove tattiche della vigilia. Altra seduta a parte come accaduto nei giorni scorsi. Le scuse al tecnico, dopo un diverbio nato per un riscaldamento troppo lungo nei minuti finali del match con il Cagliati (e appena 7 minuti in campo), erano il passo necessario per continuare la sua avventura alla Lazio. Matias, elemento fondamentale della rosa, è di nuovo in gruppo pronto ad aiutare tutti. Situazione ormai alle spalle. Partirà dalla panchina al Bentegodi, aspetterà la chance anche in Champions mercoledì a Madrid contro l'Atletico.