Verona-Lazio 1-1: Henry risponde a Zaccagni, Sarri si ferma

Lazio, gol Zaccagni: l’esterno si sblocca

Prima parte di match con tanti errori, ma la Lazio è quella che tiene di più il pallone. E l’azione che porta al gol dell’1-0 al 23’ fa di nuovo tornare in mente il sarrismo. Duettano bene Lazzari e Felipe Anderson sull’out di destra, cross del brasiliano e taglio perfetto di Zaccagni sul primo palo. Colpo di tacco e vantaggio biancoceleste. Il Verona combina poco, Provedel non corre rischi. Si chiude così il primo tempo.

Pareggia il Verona che finisce in dieci

Tiraccio di Felipe Anderson, un tiro debole di Ciro Immobile. Il Verona mai pericoloso fino al 70’. Cross di Ngonge che Provedel para, poi Henry da due passi manda in gol il pallone dell’1-1. Sarri toglie Zaccagni e Immobile per Pedro e Castellanos. Casale segna di testa da angolo, ma spinge il giocatore del Verona e l’arbitro al monitor dice no gol. Al 77’ doppio giallo per Duda, scaligeri in dieci. Fuori Hysaj (che aveva preso il posto di Marusic infortunato nel primo tempo) e dentro Vecino (reintegrato). Gli ultimi assalti non portano a nulla. Finisce in pareggio, un punto che piace più al Verona.