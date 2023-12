Lazio, sorteggio ottavi Champions League: tutte le possibili avversarie

ROMA - Missione primo posto fallita, la Lazio perde contro l’Atletico Madrid e va agli ottavi da seconda del girone. Ora la Champions si fa dura, ma sempre molto affascinante. Le vincitrici dei gironi sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie. Non possono affrontarsi le squadre della stessa nazionalità e che arrivano dallo stesso girone. E allora ecco chi potrà incontrare la Lazio: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona . Tutte sfide molto difficili, ma anche bellissime.

Il regolamento e le date degli ottavi

Le sfide si disputano in due partite. La squadra testa di serie gioca il ritorno in casa. Il sorteggio è in programma lunedì 18 dicembre a Nyon (ore 12). Le sfide sono invece in programma per il 13-14 ed il 20-21 febbraio per l'andata e il 5-6 e 12-13 marzo per quelle di ritorno. Tutte le partite si giocheranno alle 21.