Diretta Atletico Madrid-Lazio 1-0: subito gol di Griezmann

21:15

12' - Lazio vicina al pareggio

Bell'azione tra Luis Alberto, Immobile che fa sponda e Zaccagni: l'esterno calcia in porta dal limite, palla fuori di poco. Reazione biancoceleste.

21:12

8' - Primo giallo del match: Pedro

Pedro in scivolata entra duro su Lino, fallo netto e giallo per lui. Primo cartellino della partita.

21:10

6' - Gol dell'Atletico Madrid con Griezmann

Recupero palla dell'Atletico Madrid, assist di Lino che serve Griezmann in solitaria: interno destro e gol che vale l'1-0. Lazio subito sotto.

21:08

5' - Si fa vedere Saul in attacco

Angolo per l'Atletico Madrid con schema, ma alla fine il tiro di Saul è lento e finisce sopra la traversa.

21:03

1' - Si parte, inizia Atletico Madrid-Lazio

Match iniziato, clima infuocato al Civitas Metropolitano. Più di 3mila i laziali. Primo pallone per gli spagnoli. Lazio vestita di biancoceleste. Atletico con classica divisa biancorossa.

20:44

Le parole di Felipe Anderson

"Oggi, contro un avversario del genere che qui è molto forte e fa sempre punti è una partita difficile, ma dobbiamo provare a vincere a tutti costi, siamo già qualificati ma sarebbe un passo molto importante arrivare primi". Così Felipe Anderson ai microfoni di Lazio Style Channel nel pre partita.

20:32

Le parole di Fabiani

Il ds della Lazio, prima del fischio d'inizio, ha parlato di Sarri e del momento che attraversa la squadra. Qui tutte le sue parole.

20:11

Atletico Madrid-Lazio, le formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Witsel, Saul, Lino; Griezmann, Correa. A disp.: Grbic, Antonio Gomis, Azpilicueta, Soyuncu, Koke, Depay, Marcos Llorente, Galan, Morata, Reinildo, Riquelme, Aitor Gismera. All.: Diego Pablo Simeone.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Lazzari, Pellegrini, Dutu, Cataldi, Kamada, Felipe Anderson, Castellanos. All.: Maurizio Sarri.

19:56

Lazio, multa dalla Uefa

Sono 60mila euro di multa dalla Uefa e curva chiusa con sospensiva. Questa la scelta dopo la gara Lazio-Celtic. Qui tutti i dettagli.

19:55

Lazio bloccata nel traffico

Lazio in forte ritardo, è bloccata nel traffico di Madrid. Una corsa contro il tempo per arrivare al Civitas Metropolitano in tempo per riscaldamento e fischio d'inizio.

19:33

I numeri di Atletico Madrid-Lazio

Una partita che vede i numeri in equilibrio: su 2 gare a Madrid infatti, tutti di UEFA Europa League, i biancocelesti vantano una vittoria (0-1, 30.03.1998) e una sconfitta (1-0, 23.02.2012).

19:29

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Magro, Pellegrini, Dutu, Lazzari, Kamada, Cataldi, Felipe Anderson, Castellanos. All.: Sarri.

19:28

Lazio, c'è in palio il primo posto con l'Atletico Madrid

Sfida importante al Civitas Metropolitano per la Lazio di Sarri. Contro l'Atletico Madrid c'è in palio la testa del girone. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi.

Madrid - Civitas Metropolitano